LIVE Lubiana-Trento 0-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | inizia la sfida

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIM 10-6 Podrascanin commette invasione, punto a. 10-5 MURO KOZAMERNIK! 9-5 A segno Rychlicki con la pipe. 8-5 Esce di pochissimo la diagonale giocata da Lavia. 8-4 Mani-out di Daniele Lavia da zona 4, time out. 7-4 MURO KOZAMERNIK! 6-4 Vola via la battuta di Pokersnik. 5-4 Impreciso l’attacco provato da Kozamernik. 5-3 Sbaglia la battuta Rychlicki. 5-2 Perde la misura dell’attacco Pokersnik. 4-2 Diagonale stretta vincente per Magalini. 3-2 Errore in attacco di Koncilja. 2-2 Primo tempo a segno per Kozamernik. 1-2 Attacco vincente di Koncilja. 1-1 Errore al servizio per. 0-1 Parallela vincente di Gjorgjev. PRIMO SET 18.00 Terminata la presentazione dei sestettili, tutto pronto per il via del match. 17.57 Risuona ...