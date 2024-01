LIVE Jedinstvo Stara Pazova-Milano 0-3 | Champions League volley femminile in DIRETTA | lombarde ad un passo dai quarti di finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:21 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:20 Successo pesantissimo, grazie al quale lerafforzano la leadership del girone con 15 punti e 5 successi su 5 match giocati. Idi finale sono ad un, in tal senso sarà determinante il match di chiusura della prima fase contro il Vakifbank. 20:18 Match dominato in lungo e in largo da, con Orro e compagne superiori in ogni singolo fondamentale: 6 ace, 9 muri, 41 attacchi vincenti e 13 errori, contro 1 ace, 6 muri, 23 attacchi vincenti e 19 errori delle serbe. Brenda Castillo premiata come MVP. 13-25 Aceeeee di Egonuuuu!! 13-24 Ci sono 11 match-point per! 13-23 Bajema la mette giù al terzo ...