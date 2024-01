LIVE Jedinstvo Stara Pazova-Milano 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 14-25 | dominio delle lombarde nel primo parziale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Parallela imprendibile di Egonu, nonostante le numerose difeseserbe. 4-4 Miljevic mantiene a contatto le sue. 3-4 Bajema passa al terzo tentativo, brava Orro ad insistere. 3-3 Errore di Candi dai nove metri. 2-3tempo imprendibile di Candi. 2-2 Miljevic sfonda sulle mani del muro. 1-2 Errore in attacco di Tica. 1-1 Pallonetto spinto di Egonu da posto due. 1-0 Il secondo set si apre con untempo di Osmajic. 19:26 Tutto facile pernel, Orro e compagne sono state superiori in tutti i fondamentali e hanno spinto bene in fase break con 3 ace e 4 muri. Sono poi arrivati 11 punti dall’attacco e solo 4 errori gratuiti. 14-25 Ilset si chiude con un ...