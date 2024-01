LIVE – Halkbank Ankara-Piacenza 12-14 | gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Latestualedi-Gas Sales Daiko, partita valevole per il quarto turno del girone C della Cev2023/di. Gli uomini di Andrea Anastasi vanno a caccia del quarto successo per consolidare il primo posto della classifica, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la compagine turca, anch’essa reduce da tre successi ed una sconfitta ed ora a caccia del sorpasso. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di mercoledì 10 gennaio alla TVF Sport Complex Baskent Sports Hall di, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

La diretta testuale di Ankara - Gas Sales Daiko Piacenza, partita valevole per il quarto turno del girone C della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Andrea Anastasi vanno a ... Gas Sales Piacenza si rituffa nella Champions League 2024. Stasera alle 18.00 (gara in diretta su Radio Sound), la formazione biancorossa affronterà l'Ankara nella quinta giornata della fase a gironi. Pool C che vede impegnata anche Berlin Recycling Volleys e Sport Lisboa e Benfica. In palio tre punti importanti.