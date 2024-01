LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | si riparte con il team sprint Attesa per gli inseguimenti azzurri

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:55 La giornata si concluderà con la corsa ad eliminazione maschile in cui l’Italia schiera Michele Scartezzini. 18:51 Benissimo anche l’inseguimento femminile, che ha ottenuto la qualificazione staccando il miglior punteggio. Senza Filippo Ganna si sono difesi gli uomini, che più tardi sfideranno la Gran Bretagna per proseguire la corsa al podio continentale. 18:47 Nel primo pomeriggio l’Italia ha piazzato alle fasi finali il terzetto delmaschile e i due quartetti degli. Notevole la prestazione dei giovanissimier, capaci di ottenere un sontuoso nuovo record italiano. 18:43 Buonasera e ben ritrovati nellascritta della prima giornata degli...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Francia in testa in 43.066: Grengbo, Helal e Vigier sfiorano il muro dei 43”. Ora i favoritissimi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Dentro la Gran Bretagna: Bigham-Hayter-Vernon e Wood in gara. 16.37 Belgio con il miglior tempo in ... (oasport)

... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...Saranno alla fine in 21 ad indossare la maglia azzurra agli Europei su Pista di Apeldoorn 2024. Dopo le prime convocazioni annunciate nei giorni scorsi, è arrivata la chiamata da parte di Marco Villa ...Arrivano subito ottime notizie in chiave azzurra nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di ciclismo su pista, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) fino a d ...