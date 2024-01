LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | record italiano per il team sprint maschile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Francia in testa in 43.066: Grengbo, Helal e Vigier sfiorano il muro dei 43”. Ora i favoritissimi dell’Olanda. 14.58 43.544 per la Germania che è terza. 14.56 Polonia seconda in 43.500. Per l’Italia realisticamente si prospetta un piazzamento tra il sesto e settimo, dunque eguagliando il 2023. L’importante però per il futuro è importante a progredire allo cronometrico. 14.52 Fa meglio anche la Gran Bretagna che va in testa in 43.240. Italia terza quando mancano quattro terzetti. 14.50 Repubblica Ceca che va però avanti al terzettoin 43.568. 14.48 Spettacolare la prova di Matteo Bianchi, Mattia Pedromo e Daniele Napolitano che volano al comando e si migliorano ulteriormente. 14.46 VOLANO GLI AZZURRI! 43.733! Nuovo...