LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | nuovo record italiano per il team sprint maschile Ora l’inseguimento femminile

19:31 Lorkowska, Pikulik, Plosaj e Wankiewicz per la Polonia. Belgio che risponde con de Clercq, Jooris, Maes e Vanhove. 19:30 Senza sosta la sessione serale prosegue con il primo turno dela squadre. InPolonia e Belgio. 19:27 42.378 ed ennesima prova regale dei campioni Mondiali in carica, che alle 20.28 sfideranno la Francia per l'oro. Gara per il bronzo invece tra Polonia e Gran Bretagna. 19:26 Ultima sfida tra Olanda e Spagna. Padroni di casa con Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen e Roy van der Berg che non dovrebbero avere problemi nel superare Jimenez Elizondo, Martinez Chorro e Moreno Sanchez. 19:25 43.497 per il terzetto azzurro, che migliorano il 43.733 di questo primo pomeriggio. Ottimi i segnali del ...