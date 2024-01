LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | miglior tempo per il quartetto femminile! Gli uomini si difendono bene senza Ganna

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 I risultati dell’inseguimento a squadre maschile: 1 Denmark DEN 3’49’088 Q 2 Great Britain GBR +0.634 Q 3 Italy ITA +3.852 Q 4 Germany GER +5.592 Q 5 Belgium BEL +5.854 Q 6 France FRA +7.897 Q 7 Switzerland SUI +12.488 Q 8 Spain SPA +14.890 Q 9 Ukraine UKR +18.064 17.07 Primo posto per la Danimarca, che rallentando vistosamente nel finale mette a segno il 3’49”088 che le vale la testa della classifica e sfideranno la Germania per l’accesso in finale. Italia invece che, difesasi, affronterà in serata la Gran Bretagna. 17.03 Danimarca come ultima selezione al via: Bevort, Hansen, Madsen e Pedersen. 17.01 Seconda l’Italia, in 3’52”923 a 3”218 di ritardo dalla Gran Bretagna. L’accesso agli spareggi per l’oro è garantito, ora da capire con ...