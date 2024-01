LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | miglior tempo per il quartetto femminile! Gli uomini si difendono bene Dalle 19 00 si riparte

Leggi su oasport

17.13 Si chiude qui la sessione pomeridiana della prima giornata deglidisudi Apeldoorn, in Olanda. Le gare riprenderanno alle 19.00, OA Sport inizierà la propriaqualche minuto prima per non farvi perdere nemmeno un secondo dell'evento! Buon pomeriggio! 17.10 I risultati dell'inseguimento a squadre maschile: 1 Denmark DEN 3'49'088 Q 2 Great Britain GBR +0.634 Q 3 Italy ITA +3.852 Q 4 Germany GER +5.592 Q 5 Belgium BEL +5.854 Q 6 France FRA +7.897 Q 7 Switzerland SUI +12.488 Q 8 Spain SPA +14.890 Q 9 Ukraine UKR +18.064 17.07 Primo posto per la Danimarca, che rallentando vistosamente nel finale mette a segno il 3'49"088 che le vale la testa della classifica e sfideranno la Germania per ...