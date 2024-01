LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | azzurre in finale per l’oro nell’inseguimento a squadre | demolita la Francia! Uomini per il bronzo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:18 3:51.091 il crono degli azzurri, che senza Filippo Ganna limitano i danni ed in ogni caso domani andranno a giocarsi la chance di una medaglia continentale. 20:18 La Gran Bretagna stacca il pass per la finalissima con il tempo di 3:48.524. Missione tuttavia compiuta anche dall’Italia, che blinda laper ilmigliorando di 1,8 secondi il tempo di questo pomeriggio. 20:17 Due secondi e mezzo di margine per i britannici al passaggio ai 3 km. Gran Bretagna che transita con il crono di 2:52.572. 20:16 1:57.075 a metà gara per i britannici. Vantaggio che si dilata, gli azzurri hanno il compito di blindare laper il. 20:15 1:01.529 il primo km dei britannici. Italia che transita con 1:02.460 a quasi nove decimi dalla ...

E allora sarà rematch rispetto a Grenchen 2023, quando l'Italia batté nella finalissima la Gran Bretagna. Oggi questa sfida vale un posto per la finale. Dall'altra parte ci sarà Danimarca-Germania, ...Saranno alla fine in 21 ad indossare la maglia azzurra agli Europei su Pista di Apeldoorn 2024. Dopo le prime convocazioni annunciate nei giorni scorsi, è arrivata la chiamata da parte di Marco Villa ...