LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | azzurre in finale con la Germania nell’inseguimento a squadre | record nazionale per il terzetto sprint

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 L’Ucraina ferma il cronometro in 4’07”119, tempo destinato ad essere abbassato. Fra poco la Spagna. 16.15 Si comincia subito con la gara di inseguimento individuale maschile con l’Ucraina. L’Italia partirà per ottava con il team composto da Boscaro, Consonni, Lamon e Jonathan Milan. 16.12 Alla fine l’Irlanda è quinta. Sarà dunque Italia-la sfida per l’oro! Gran Bretagna-Francia le deluse per un posto sul podio. 16.08 Intanto stanno facendo ripetere la gara al quartetto irlandese, che però ha già un tempo abbastanza alto dopo i primi 1000 metri. 16.06 Gran Bretagna che cede di schianto nell’ultimo chilometro! 4’17”113 il loro tempo, sette millesimi di ritardo rispetto allaseconda! 16.05 Hanno accelerato le britanniche, seconde a 1000 metri dal traguardo ...