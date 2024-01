LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | azzurre con la Francia per la finale nell’inseguimento a squadre | record nazionale per il terzetto sprint

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 Dentro la Gran Bretagna: Bigham-Hayter-Vernon e Wood in gara. 16.37 Belgio con il miglior tempo in 3’54”942. Ora tocca alle favorite. 16.33 Ora Belgio, con De Vylder, Dens, Pollefliet e Vandenbranden, e poi si inizia a fare sul serio con le favorite per le medaglie. 16.31 Svizzera che passa in vantaggio in 4’01”576. Ci avviciniamo al primo ‘muro’ dei 60 km/h. 16.27 Momento della Svizzera con Buhlmann, Bogli, Teppeiner e Thebaud. 16.25 Passa avanti la spagna, che abbassa il tempo minimo a 4’03”819. 16.21 Parte la Spagna con i due Bennassar Rossello, Garaiar e Martorell. 16.19 L’Ucraina ferma il cronometro in 4’07”119, tempo destinato ad essere abbassato. Fra poco la Spagna. 16.15 Si comincia subito con la gara di inseguimento individuale maschile con l’Ucraina. L’Italia partirà per ottava con il team ...