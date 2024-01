LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | attesa per l’Italia negli inseguimenti a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata deglidisu. Ad Apeldoorn (Olanda) si entra subito nel vivo con le prove dell’inseguimento ain cuicerca di brillare dopo i fasti degli ultimi anni nonostante le pesanti assenze di Filippo Ganna e Manlio Moro. Non ci sarà neppure Elia Viviani, che aprirà il suopartecipando al Tour Down Under. La giornata inaugurale inizierà con le qualificazioni del team sprint, seguite poi dalle qualifiche dell’inseguimento a. Italia che vuole recitare un ruolo da protagonista sin dal primo pomeriggio, per poi tentare l’assalto alle prime medaglie a ...