LIVE Biathlon | Staffetta femminile Ruhpolding 2024 in DIRETTA | vince la Francia | Svezia e Germania sul podio Azzurre seste

15.46 Le ragazze saranno impegnate in altre due prove in questa settimana. Venerdì ci sarà la sprint, mentre domenica verrà disputato l'inseguimento. Le medesime gare verranno completate dagli uomini, i quali saranno impegnati domani per la loro. 15.43 Delle prime dieci nazioni al traguardo, eccezion fatta per la Norvegia, l'Italia è la squadra che ha utilizzato più ricariche (9). Tutte e quattro le frazionistehanno commesso un paio di errori al poligono, compresa Vittozzi che ne ha mancati due in piedi. Quello di oggi è il peggior risultato stagionale per l'Italia in ...