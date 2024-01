LIVE Biathlon | Staffetta femminile Ruhpolding 2024 in DIRETTA | Italia quarta dopo tre frazioni | Svezia | Francia e Germania in lotta per la vittoria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.31 Carrara ha viaggiato sullo stesso passo di Simon nella prima parte del giro, fin qui ottima frazione per la 26enne nata a La Salle. 15.30 Oeberg si riporta a 10? da Julia Simon, ma la svedese ora dovrà sopravanzare Kebinger per non perdere ulteriormente terreno. 15.29 ZERO CARRARA! Serie perfetta per la valdostana a terra: l’si difende per adesso dall’attacco di Amy Baserga per la Svizzera. 15.28 Simon sbaglia una volta ma è veloce nel coprire il bersaglio con la ricarica: la francese riparte insieme a Kebinger, mentre Oeberg ha perso la scia delle prime due. 15.27 Entrano le atlete per il primo poligono della loro serie. 15.26 Si difende nel tratto centrale di salita Carrara, l’azzurra sta guadagnando sulle atlete alle sue spalle per difendere la ...