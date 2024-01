LIVE Biathlon | Staffetta femminile Ruhpolding 2024 in DIRETTA | Italia prima a metà gara | Svezia | Francia e Germania inseguono

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.08 Passler non ha il passo per tenere il ritmo delle avversarie, le quali si accodano immediatamente all’azzurra, atleta decisamente più portata per il tiro. 15.06 Le azzurre adesso si dovranno difendere dagli attacchi di Preuss, Chauveu e Brorsson, mentre non preoccupano Aita Gasparin e Merkushyna. 15.05 Nel finale Vittozzi non ha spinto a tutta, e il suo margine sulle più dirette inseguitrici è sceso sugli 8?. Adesso l’si affida a Rebecca Passler. 15.04 Haecki si è liberata delle altre atlete presenti nel gruppetto alle spalle di Vittozzi, la svizzera può provare a recuperare qualche altro secondino sull’azzurra. 15.02 Non guadagna così tanto l’azzurra, anzi: sia Dzhima che Haecki hanno rosicchiato qualcosa sulla sappadina, ci sono sei nazioni racchiuse nel ...

la diretta testuale della staffetta femminile 4 6 km di Ruhpolding 2024 , gara valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. L' Italia si presenta sulla pista teutonica con ... appuntamento valevole per la quinta tappa del massimo circuito di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta femminile in programma a Ruhpolding (Germania), quinta tappa prevista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon.