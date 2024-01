LIVE Arnaldi-Jarry 7-6 | 6-7 | ATP Adelaide in DIRETTA | stesso punteggio di Pechino dopo 2h20 L’azzurro ha servito per il match e ha avuto match point

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-KORDA (2°DALLE 1.30,) LADI SINNER-POLMANS DALL’1.00 DEL 10 GENNAIO 15-40 Brutto gratuito di dritto. 15-30 Esce di pochissimo il lob del. 15-15 Dritto sulla riga di. 15-0 Prima vincente di, non facile adesso per lui. Azzurro al servizio nel 3° set. Curiosamente, si sta ricalcando in modo inquietante ildi, che fu 6-7, 7-6, 6-3 per. Per i motivi appena elencati, adesso il cileno è favorito. Elenchiamo le chance non sfruttate dal: sul 5-3 e ...