LIVE Arnaldi-Jarry 7-6 | 6-7 | 4-6 | ATP Adelaide in DIRETTA | come a Pechino | 3h30 di battaglia L’azzurro ha mancato numerose occasioni tra cui un MP

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-KORDA (IN CAMPO DOPO) LADI SINNER-POLMANS 05.12senza quartiere tra i due, così, clamorosamente con solo un game di differenza nello score finale che fu 6-7, 7-6, 6-3. Molto da rammaricarsi per Matteo, che per 1h45 ha avuto la partita in mano, trovandosi per ben due volte avanti di un break nel secondo set e servendo anche per il match sul 5-4. Nel tiebreak poi ci sono state altre duedi chiudere, sul 5-4 e servizio e sopratutto sul 7-6 e servizio. Nel terzoha rimontato un break di svantaggio una volta, ed è andato vicino a riuscirci anche sul 3-4, ...