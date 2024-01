LIVE Ankara-Piacenza | Champions League volley 2024 in DIRETTA | ritardo nell’inizio del match | si parte alle 18 15

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 E’ stato annunciato undella partita: si scatterà18.15 ora italiana. I giocatori stanno ancora completando la fase di riscaldamento. 17.57 L’unica sconfitta perè arrivata proprio all’andata contro i turchi per 3 set a 1. Fondamentale sarebbe invertire questo risultato dopo le tre vittorie consecutive. 17.54 Nel roster dell’Halkbank spiccano i nomi dell’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz e dello schiacciatore francese Earvin Ngapeth oltre a quello del pggiatore americano Ma’a Micah Kupono. Questa formazione guida il campionato turco con 39 punti in classifica. 17.50 Gas Sales Daikoguida la classifica con nove punti grazietre vittorie ...

ASCOLTA- GAS SALES PIACENZA IN DIRETTA SU RADIO SOUND I possibili sestetti GAS SALES PIACENZA : Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi: