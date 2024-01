LIVE Ankara-Piacenza | Champions League volley 2024 in DIRETTA | match davvero complicato in Turchia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeltra Halkbank die il Gas Seles Bluenergy, valevole per la fase a gironi dellamaschile di pallavolo 2023-. In palio tra queste due formazioni c’è la leadership nel Pool C: ilha 9 punti, i turchi 8. Gas Sales Daikoguida la classifica con nove punti grazie alle tre vittorie consecutive ottenute con Sport Lisboa e Benfica, Berlin Recyclings e nuovamente con la formazione portoghese. La formazione turca, guidata in panchina dal serbo Slobodan Kovac e nel cui roster spiccano i nomi dell’opposto ...

Un successo importante anche per il morale in vista della gara di Champions di mercoledì prossimo: alle 18:00, in Turchia serve un successo conper mettere in cassaforte il passaggio del turno....testualedi Sir Susa Vim Perugia - Itambé Minas , semifinale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile . I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato nettamente l'Halkbank,...La Dolomiti Energia Trentino (6-7) si prepara a un'altra sfida dopo quella di domenica contro Milano: la truppa di coach Paolo Galbiati sarà domani 10 gennaio alle ore 18.00 in campo a Ankara per ...La puntata sarà visibile live sul canale YouTube di DAZN martedì 9 gennaio alle ore 14.30 e successivamente sull'app e sul canale Spotify di DAZN. Di seguito la diretta.