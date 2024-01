LIVE Ankara-Piacenza | Champions League volley 2024 in DIRETTA | incontro importante per il passaggio del turno

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Buona serata amici di OA Sport e benvenuti alladell’tra Halkbank e, valevole per il Pool C del quartodelladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Halkbank die il Gas Seles Bluenergy, valevole per il quartodellamaschile di pallavolo 2023-. In palio tra queste due formazioni c’è la leadership nel Pool C: ilha 9 punti, i turchi 8. Gas Sales Daiko ...

I possibili sestetti GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi. Halkbank Ankara - Gas Sales Piacenza: i biancorossi vogliono rimanere in vetta al girone.