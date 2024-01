Litigio delle mamme in chat | arriva la condanna per diffamazione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le madri hanno chiesto di portare via il figlio troppo vivace dalla festa e lei si è sfogata su Facebook

Sono le considerazioni, non proprio gentili, che una madre ha affidato ai social come reazione all'invito, ricevuto sulla chat, ad andare "fretta" a prendere suo figlio per portarlo ......e qualche piccolo - inevitabile! -, ci ... Lo show, al suo debutto il 22 giugno, vaonda ... ha il ruolo di seguire da vicino lee i loro ... il tanto atteso ritorno di una...