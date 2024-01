Lite in un parcheggio | 35enne ferito a coltellate

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Treviglio. Poteva finire in tragedia l’aggressione avvenuta nella serata di lunedì 8 gennaio a Treviglio, dove un uomo di 35 anni è statocon delleal collo e all’addome. Il fatto è successo in via Torta, in prossimità del passaggio pedonale che conduce in via Mazzini: attorno alle 20 due uomini si sono incontrati nella zona della palestra e all’improvviso hanno iniziato a litigare. Al culmine dellauno dei due, un 40enne marocchino, ha estratto un coltello col quale ha colpito il rivale, un connazionale di 35 anni, ferendolo in modo serio: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, nonostante l’arrivo in ospedale a Treviglio in codice rosso, ma la prognosi è di diversi giorni. A lanciare l’allarme alcuni genitori che stavano attendendo l’uscita dalla palestra dei figli, richiamati dalle urla disperate del ...