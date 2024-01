L’investimento che la AEW fa per il 2024

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Devil si è palesato. È Adam Cole, e i suoi scagnozzi sono quelli che tutti si attendevano. Nasce così l’Undisputed Kingdom, un mix di vecchie storie, con l’aggiunta di una mosca bianca che risulterà a suo modo decisiva per le sorti della stable. È andato tutto bene. La storia ha avuto un percorso lineare e ci ha evitato possibili sviluppi nonsense (pensiamo ai rumors su Jaco Perry). Adam Cole ha “fregato” MJF, spiegando di aver cambiato idea dopo il suo infortunio. Mettendo dentro degli amici ma anche un uomo che con Maxwell ha avuto molto di cui discutere. Anche se, diciamocelo, quella storia era già chiusa e sigillata. Ora il gruppo dovrà vedersela con tutti coloro che hanno subìto i loro attacchi. Dal Bullet Club agli Acclaimed. Col proposito di arrivare, prima o poi, a Cole vs White. Quel tipo di feud sfiorato che dovrà essere ripreso è sviluppato come si deve. ...