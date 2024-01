L'Inter procede col rinnovo Lautaro | ma i tempi non saranno brevi

Buongiorno non sa ancora se potrà tornare in campo per Torino-Inter , partita in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. ... (inter-news)

... "Chiesa non è convocato, non può giocare; sta meglio, se tuttocome oggi martedì lo avremo ...del centrocampista offensivo che sarà convocabile già per sabato nella sfida interna contro l'......mentre gli uomini di Motta vengono eliminati non riuscendo a dar seguito all'impresa contro l'. Sicosi' ai rigori dove segnano tutti tranne Posch, che calcia alto il quinto tentativo ...Tutto procede come da programma, al di là di qualche previsione un po` troppo ottimistica che aveva lasciato immaginare a una conclusione più rapida. La verità.Lega Serie A ha comunicato le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le due gare di Semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, in programma a Riad i prossimi 18 e ...