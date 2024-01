L’incredibile storia della donna che individua il Parkinson dall’odore

Da un anno e otto mesi si trova in carcere per un’estorsione da 2 euro . E’ la storia di Kelvin Egubor, cittadino nigeriano di venticinque anni , ... (thesocialpost)

In Diario di una principessa era una ragazzina che si scopriva all’improvviso discendente di una famiglia reale; in I segreti di Brockeback ... (dilei)

Una vita per la musica : l’incredibile storia di Aretha Franklin

Life&People.it | Non una semplice voce, non una semplice artista, non una semplice icona. Non basta l’intera biografia per descrivere l’enorme ... ()