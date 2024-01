L’impronta carbonica della guerra tra Hamas e Israele

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ogni, indipendentemente dalla lunghezza e dall’intensità, è anche una strage ambientale e climatica dalla coda lunga, capace di esacerbare le conseguenze sociali, economiche e sanitarie di un conflitto. Sta accadendo per esempio in Ucraina, una miniera di biodiversità in pericolo a causa dell’ecocidio attuato dall’esercito russo. E anche a Gaza, dopo l’attacco compiuto dail 7 ottobre, gli scontri tra il gruppo terroristico palestinese e l’esercito israeliano stanno avendo un grave impatto non solo sul territorio coinvolto, ma anche sull’atmosfera sovrastante. Un problema che potrebbe non limitarsi a quell’area. A tal proposito, è stato pubblicato il primo studio che analizza le conseguenzea Gaza a livello di emissioni di anidride, uno dei principali gas ...