Lil Jolie decide di cambiare look e dà un taglio ai suoi capelli VIDEO

Per quanto riguarda il primo la classifica della gara di canto, questa volta giudicata dai professori, è stata la seguente: Mew, Petit, Holden,, Martina, Mida, Matthew, Ayle, Malìa e Sarah. ...(Rudy Zerbi) canta 'Ma che freddo fa' di Nada. Lucia (Emanuel Lo) balla in coppia con la professionista Giulia Stabile, mentre Mida canta 'La camisa negra' di Juanes. La Pettinelli chiede ...Amici 23, nuovo look per Lil Jolie Nel pomeridiano di Amici 23 di Mercoledì 10 Gennaio, Lil Jolie deve scegliere un nuovo taglio di capelli con l’assistenza di Gaia. In sala prove viene allestito un ...A giudicare saranno i professori e un giudice esterno, Marcello Sacchetta. La squadra vincente otterrà l’immunità dalla sfida, … Amici 23, nuovo look per Lil Jolie Nel pomeridiano di Amici 23 di ...