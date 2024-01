LG ha presentato il primo televisore trasparente e senza cavi

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) LG ha sempre sfruttato il palcoscenico del CES di Las Vegas per presentare alcune delle più importanti novità in ambito TV: l'ha fatto cinque anni fa con ilTV che si arrotolava su sé stesso e si è ripetuta anche oggi con il nuovo LG Signature OLED T, ilwireless al mondo. Una vera meraviglia tecnologica che combina uno straordinario schermoOLED e la tecnologia di trasmissione audio e video wireless 4K, per creare modi completamente inediti di godere della tv. Grazie alla sua versatilità, OLED T permette di personalizzare liberamente il proprio spazio domestico aprendo un mondo di potenzialità quasi illimitate: grazie alla sua portata innovativa, si è aggiudicato ben cinque Innovation Awards al CES 2024, tra cui il premio Best of Innovation. «LG Signature ...