LG Display svela gli OLED META 2 0 | ancora più efficienti | si spingono fino a 3000 nit

Lenovoil nuovo tablet Android: si tratta di Lenovo Tab M11. Questo dispositivo offre delle caratteristiche molto interessanti a un prezzo davvero basso. Lenovo Tab M11 presenta unIPS LCD da ...La terza tecnologia è denominata Detail Enhancer che nelle parole di LGè un'ulteriore algoritmo di ottimizzazione della luminosità dell'immagine "che assicura una riproduzione del colore ...(Multiplayer.it) Durante il pre-briefing del CES 2024, Chirag Shah, Senior Director of Marketing Business Development di Samsung Display, ha rivelato più ... (Data Manager Online) Samsung ha svelato, ...Il marchio ha collaborato con partner chiave per delineare la tecnologia alla base di questa visione e il modo in cui i nuovi prodotti e servizi utilizzano le capacità dell'intelligenza artificiale pe ...