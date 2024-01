L' ex capo dello Shin Bet auspica il rilascio di 7 mila palestinesi tra cui Barghouti che potrebbe essere il nuovo leader

Ha luogo oggi a Montecitorio la Conferenza stampa di Meloni . Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via di problemi di salute, in ... (ilgiornaleditalia)

Ha luogo oggi a Montecitorio la Conferenza stampa di Meloni . Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via di problemi di salute, in ... (ilgiornaleditalia)

Angelo Bonelli , co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in merito alle dichiarazioni della presidente del ... (247.libero)

...nuove modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti a favore del bilancioStato ... IT87P0100003245241010238300 a favore di:X - Capitolo 2383 Articolo 00 causale: costo libretto ...Ami Ayalon, exdell'agenzia israeliana di intelligence interna Shin Bet, ha chiesto il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti nella Striscia di Gaza in cambio di tutti i prigionieri palestinesi. ...Presentato al Festival di Cannes nel 2023, Perfect Days, di Wim Wenders, non solo ha ottenuto il Premio della Giuria Ecumenica e il Prix d'interprétation masculine all’attore protagonista Koji Yakusho ...Ami Ayalon, ex capo dell’agenzia israeliana di intelligence interna Shin Bet, ha chiesto il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti nella Striscia di Gaza in cambio di tutti i prigionieri ...