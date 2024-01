Letizia di Spagna e quella giacca scelta decisamente non a caso

Letizia di Spagna conclude la sua agenda di lavoro per il 2023 con un look sorprendente che conferma il tailleur pantaloni come la tendenza di stile ... (dilei)

Capelli: taglio e colore in base al segno zodiacale per Salvo Filetti guarda le foto Leggi anche › Capelli lunghi over 50: la lezione giorno e sera didi2. Shullet, il nuovo ...diha dato la lezione di stile royal n.1 durante la sua prima apparizione ufficiale del 2024 con un look che possiamo già annoverare tra i suoi best fashion moments. L'occasione La ...La sovrana spagnola è notoriamente attenta ai dettagli, anche quelli stilistici. L'ultimo outfit, in particolare la giacca, scelta per la visita alla sede dell'associazione Apramp, lo testimonia ...La disciplina è, per la principessa Sofia e per sua sorella Leonor di Spagna, un affare di famiglia. Perché la loro mamma, Letizia Ortiz, ne è appassionata. Sembra addirittura, che il Palazzo della ...