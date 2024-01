Leonardo DiCaprio | Sean Penn e Regina Hall star del nuovo film di Paul Thomas Anderson

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il registatornerà alla regia con un, ancora senza un titolo ufficiale, con protagonistisarà il regista di un, ancora senza un titolo ufficiale, che vedrà protagonisti. Le riprese del lungometraggio, prodotto per Warner Bros, inizieranno prossimamente in California e ilmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo. I primi dettagli del progetto Lo studio non ha ...

Dopo Licorice Pizza, il regista Paul Thomas Anderson è pronto per tuffarsi in una nuova avventura. Paul Thomas Anderson sarà il regista di un nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, che vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall. Le riprese del lungometraggio, prodotto per Warner Bros, inizieranno prossimamente in California e il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.