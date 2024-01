L' Ecuador è sotto attacco dei narcos

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Para que sepa que no se deben jugar con las mafias”. “Perché sappiano che non bisogna giocare con le mafie”. Con queste parole, non appena fatta irruzione in studio alle 14 locali, le 20 italiane, si è rivolto alle camere in diretta uno degli uomini incappucciati e armati che martedì si è impadronito per due ore del canale tv di Guayaquil TC., nel quale un giornalista è rimasto ferito. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a riprendere l’edificio, hanno arrestato 13 membri della banda Los Tiguerones (verranno incriminati per terrorismo). Ma la presa del canale tv non è stato che l’episodio più appariscente, ma alla fine neanche il più sanguinoso, dell'offensiva scatenata daiiani in risposta allo stato di eccezione proclamato dal presidente Daniel Noboa dopo la fuga dal carcere di Adolfo Macías “Alias Fito”: capo della banda dei ...