L’Ecuador ad un passo dalla guerra civile

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Quito, 10 gennaio 2024 – . Da giorni gli occhi del mondo sono rivolti, con ansia e trapidazione, a Quito, oltre che verso le città limitrofe. Casus belli delle violenze in corso è l’evasionegalera, tra gli altri, del capo dei narcotrafficanti, Adolfo Macias, una fuga che rappresenta la punta dell’iceberg delle rivolte in corso nelle galere ecuadorene, con le bande criminali che stanno mettendo a ferro e fuoco il paese. Un caos che ha costretto il Governo a dichiarare lo stato d’emergenza, oltre che “” alle gang. L’assalto alla tv pubblica A testimonianza della gravissima situazione c’è l’assalto, da parte di uomini armati ed incappucciati, alla sede della tv pubblica di Guayaquil, città portuale epicentro delle violenze. Una macabra scena trasmessa in diretta poche ore . Il primo bilancio è già tragico: almeno 10 morti (tra cui 2 membri ...