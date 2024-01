Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di mercoledì 10 gennaio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di10: Ariete Nella notte Luna è passata in Capricorno, provoca confusione nei pensieri e nell'ambiente, ma è un passaggio importante per il successo professionale e nuovi affari. Molto dipende da come saprete resistere a provocazioni o critiche anche in famiglia. Pur con la stanchezza che procura, questa Luna è un segnale infallibile per le scelte nelle collaborazioni e decisioni su iniziative future. Anche Marte stanca, meglio rimandare a venerdì. Vigilate su tutto senza intervenire. Toro La ricchezza di sentimenti, emozioni, vi permette di essere in sintonia con le persone care e con chi siete in ...