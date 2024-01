Le pizze vegane di Lioniello

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Trovare una buona pizza gluten free è un’impresa, anche se negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante con gli impasti per celiaci e intolleranti al frumento. Chiedere una pizza vegana, invece è da sempre molto più semplice: basta togliere la mozzarella. In fondo la vegetariana esiste da sempre, non c’èria in Italia che non abbia in menu quel disco di pasta con zucchine, melanzane, peperoni e radicchio. Siccome gli ordini inria, sono un po’ come quelli del caffè, ognuno chiede di aggiungere o levare qualcosa, un vegano non ha mai fatto fatica ad accomodarsi inria. Ma oramai da Nord a Sud la pizza non è più la stessa. È diventata “gastronomica”, da anni si aspetta che unaria entri tra le stelle della Michelin. Dagli studi sempre più accurati sugli impasti, alla scelta degli ingredienti, ...