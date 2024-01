Le parole di Klopp per Beckenbauer | “Non immagino un mondo senza di lui”

LEDI- "Non potevo parlarne prima di questo momento, dovevo prima elaborare la notizia. Beckenbauer è stato una parte davvero importante della mia vita. Per me è sempre stato un'ottima ......95' hanno consentito ai ragazzi didi accedere al turno successivo. Momento di crisi dunque per la squadra di Arteta, ma il tecnico spagnolo cerca di vedere il lato positivo: ecco le sue...LE PAROLE DI KLOPP -"Non potevo parlarne prima di questo momento, dovevo prima elaborare la notizia. Beckenbauer è stato una parte davvero importante della mia vita. Per me è sempre stato un'ottima ...Cecilia Salvai ha parlato in diretta sul canale Twitch della Juventus. Tuttojuve.com ha riportato le sue parole in diretta: "Intanto è la prima di quest'anno. Ti fa iniziare l'anno con un altro ...