Le 11 migliori serie TV in costume da vedere su Netflix

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Letv inci trasportano in un altro tempo, in cui atmosfere, colori e ambientazioni ci fanno sentire come se avessimo messo piede in una realtà “altra” rispetto a quella in cui viviamo. C’è modo migliore per staccare la mente dopo una lunga giornata di lavoro che immergersi in storie ambientate nel passato? Dai drammi sentimentali alle commedie, dai thriller tutti sangue e violenza fino a quei prodotti ibridi che mescolano fiction e documentario, scopriamo insieme letv insu: il colosso dello streaming sta puntando molto su questa tipologia di prodotti di intrattenimento, dall’arrivo in piattaforma del cult Bridgerton ha infatti attratto verso il genere una fetta di pubblico che solitamente non vi si approcciava, che lo riteneva forse ...