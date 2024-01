Le 10 regole per combattere il cyberbullismo

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Dieci consigli utili a contrastare e prevenire il. A presentare il primo decalogo in materia sono stati Unieuro e Polizia di Stato, alleati in #cuoriconnessi, progetto nato nel 2016 per informare e sensibilizzare ragazzi, genitori e insegnanti a un uso corretto dei device connessi alla rete. Il documento è il risultato di un lavoro svolto dagli studenti che hanno raccolto l'invito contenuto nella "Storia di Madi", prima dispensa estiva a fumetti in cui la protagonista è una ragazza vittima di bodyshaming, un fenomeno sempre più diffuso online. "Capire i ragazzi, oggi sempre più immersi nel mondo online, non è sempre per gli adulti un compito agevole, soprattutto quando si tratta di comprenderne i bisogni e i modelli di riferimento - spiega il prefetto Cortese - Per fare della rete un luogo più sicuro crediamo che occorra diffondere una cultura ...