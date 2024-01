Le 10 migliori berline di lusso | la nostra classifica

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ledisono veicoli esclusivi, dove comfort esi abbracciano, anche se spesso la sportività non viene affatto sacrificata. La

... coprendo quasi tutti segmenti di mercato, dai veicoli urbani compatti ai SUV,, 4 4 e auto ... progettate per offrire leprestazioni della loro categoria nei criteri che maggiormente ...... un numero crescente di acquirenti statunitensi ha sostituito le propriecon suv e pick - ... e sono fiducioso che si riuscirà a trovare materialie più leggeri. Alcuni ricercatori ...Le berline di lusso sono veicoli esclusivi, dove comfort e lusso si abbracciano, anche se spesso la sportività non viene affatto sacrificata. La nostra classifica ...Il mercato dell’auto chiude il 2023 a +19,0% con 1.566.448 auto nuove immatricolate, una crescita consistente con circa 250.000 unità in più rispetto al 1.316.773 del 2022, ma ancora indietro di oltre ...