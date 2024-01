Lazio | Zaccagni | 'Rinnovo? Chiedete a Lotito | io sarei orgoglioso di continuare qui'

Un primo tempo alla camomilla e una ripresa con tre espulsi e cinque ammoniti. Sono i due volti del derby di Coppa Italia che proietta la Lazio in ... (247.libero)

Un penalty di Mattia Zaccagni a inizio ripresa decide il derby tra Lazio e Roma. I biancocelesti volano in semifinale di Coppa Italia (pianetamilan)

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte la Roma per 1-0, diventa la seconda semifinalista di Coppa Italia e adesso attende la vincente della sfida tra ... (ildenaro)

