Lazio | Sarri contro la Lega Serie A | «Ci hanno fatto un’imboscata»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Maurizio, allenatore della, ha parlato a Sportmediaset al termine della gara di Coppa Italiala Roma Maurizio, allenatore della, ha parlato a Sportmediaset al termine della gara di Coppa Italiala Roma. Le sue dichiarazioni: RIGORE – «Visto al VAR è un rigore netto, c’è un contatto piuttosto netto. Poi si va a rimettere in discussione il VAR, sennò… Il calcio adesso è così». PAROLE – «In questo momento è talmente lontana che non ci interessa neanche. Dopo un derby infrasettimanale, che è catastrofico per le energie nervose, giochiamo stranamente di domenica alle 12:30, chi c’era ieri sera gioca di lunedì. Questa èdelladi noi, che abbiamo sofferto sempre con il Lecce, ...

Ancora una vittoria per la Lazio nel derby con la Roma, 1-0 per i biancocelesti che strappano così il pass per la semifinale di Coppa... (calciomercato)

Dopo la vittoria della sua Lazio sulla Roma e il pass staccato per le semifinali di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa:... (calciomercato)

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma ottenuta per 1-0. Sulle parole di Mourinho riguardo il rigore: “Per ... (sportface)

Il derby ha un padrone: è la, che batte la Roma 1 - 0 e conquista la semifinale di Coppa Italia . Dopo un primo tempo ... La squadra diin semifinale ora troverà la vincente di Juve - ...AGI - Tensioni tra ultrà giallorossi e polizia nel post partita del derby trae Roma che ha regalato ai biancocelesti di Mauriziola qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Circa 200 tifosi romanisti si sono diretti verso Ponte Milvio per cercare lo scontro ...Ecco la ricostruzione Da pochi istanti si è chiuso il derby della Capitale. La stracittadina ha arriso nuovamente alla Lazio di Maurizio Sarri, che con un gol di Zaccagni su rigore ha regolato una ...Tutti i suoi compagni ne sono entusiasti e lo stesso vale per Maurizio Sarri, che ha deciso di dargli fiducia in un match così importante. In conferenza stampa, il tecnico della Lazio ha commentato la ...