Lazio-Roma oggi in tv | canale | orario e streaming quarti di finale Coppa Italia 2023 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tutto pronto per il derby della Capitale in: laè padrona di casa e sfida laalle 18:00 di, mercoledì 10 gennaio. All’Olimpico Maurizio Sarri punta a vincere la quarta stracittadina contro Josè Mourinho (che è fermo ad una) con in palio il passaggio del turno in semi(contro una tra Juventus e Frosinone). Entrambe le squadre sono entrate in gioco agli ottavi: la squadra biancoceleste ha eliminato il Genoa, vincendo 1-0, mentre i giocatori di Mourinho hanno avuto la meglio sulla Cremonese settimana scorsa, battendola 2-1 in rimonta. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su5, oltre che insu Mediaset Infinity. SportFace.

si affrontano di nuovo, stavolta per la gara di Coppa Italia valida come quarti di finale. Partita secca, chi vince va in semifinale. In campionato nel girone d'andata il derby si era ...Alle 18.00in campo contro lanel derby di Coppa Italia: i dubbi di formazione di Maurizio Sarri Mancano poche ore a, il derby valido per una qualificazione in semifinale di Coppa Italia. In casa biancocelest Maurizio Sarri ha diversi nodi da sciogliere in vista del match. In particolare, come riportato ...Chi avrà la meglio nell'incontro affronterà poi nel turno successivo la vincente del derby Roma-Lazio. Allegri, per la sfida contro il Frosinone, dovrà fare i conti con le assenze di Chiesa e Rabiot, ...Scopri dove vedere in diretta la partita Lazio-Roma: orari, canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Sarri e Mourinho ...