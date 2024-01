Lazio Roma | Mancini espulso nel finale

Altri saluti romani nella Capitale. Questa volta ad opera dei tifosi della, durante il tradizionale appuntamento a Ponte Milvio , prima del derby di Coppa Italia contro la. Un gruppo di biancocelesti con le braccia tese ha cantato 'Avanti ragazzi di Buda', canto ...Gara nervosa nel finale con tre espulsi, uno dellaPedro e due dellaAzmoun e Mancini. Sarri per il secondo derby di stagione sceglie a sorpresa in porta Mandas al posto dell'assente ...ROMA - Finale incandescente all'Olimpico per il derby Lazio-Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti di Sarri hanno ottenuto il pass per la semifinale grazie al calcio di ...Ancora un infortunio per la Roma, ancora un infortunio per Paulo Dybala ... Tegola per i giallorossi nel corso del derby di Coppa Italia contro la Lazio. La Joya è stato costretto alla sostituzione ...