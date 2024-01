Lazio-Roma | lancio di fumogeni nel riscaldamento | Mourinho chiede di smettere

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso deldel derby di Coppa Italia tra, valido per i quarti di finale, sono andate in scena alcune schermaglie tra le due tifoserie. Entrambe infatti, circa una mezz’oretta prima del fischio d’inizio, hanno lanciato deitra tribuna Tevere lato Sud e Distinti Sud. Il tecnico dellaJosési è speso in prima persona perre di, recandosi a ridosso della tribuna Tevere visibilmente contrariato e invitando i tifosi a non proseguire. Nei primi minuti di gioco però un fumogeno è arrivato in campo in corrispondenza della trequarti di campo della difesanista. SportFace.