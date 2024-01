Lazio-Roma | il giallorosso Bove colpito da bottiglia in testa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il centrocampistaEdoardoda unainmentre usciva dal campo durante il derby di Coppa Italia tra, poi finito 1-0. "Come sto? Mi hannocon unadi birra in, non mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate. Le autorità provvederanno

Roma - La Roma perde il derby ed è fuori dalla Coppa Italia . Una sconfitta bruciante per la squadra di Mourinho , sconfitta 1 - 0 per un rigore di ... (247.libero)

Roma - Un Pedro furioso come mai visto prima. Rosso dopo un litigio in campo con Paredes nel finale del derby di Coppa Italia. Orsato lo ha espulso ... (247.libero)

tensione in campo ma anche e soprattutto fuori dopo il fischio finale di Lazio Roma di Coppa Italia tensione in campo ma anche e soprattutto fuori ... (calcionews24)

...mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate" Il centrocampista giallorosso Edoardo Bove colpito da una bottiglia in testa mentre usciva dal campo durante il derby di Coppa Italia tra...Dopo la gara, circa 200 tifosi romanisti si sono diretti verso Ponte Milvio per cercare lo scontro con i laziali ma sono stati bloccati dalla polizia in tenuta antisommossa dopo il lancio di bottiglie ...Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi si è lasciato andare ad un'analisi su X riguardo il derby di Roma di Coppa Italia. Dopo il successo della Lazio nel derby contro la Roma, valido per i quarti ...A dirlo è un soddisfatto Claudio Lotito, dopo il quarto di finale vinto nel derby contro la Roma: "È scattato uno spirito di gruppo ... inserirsi nel gruppo e di acquisire la mentalità della Lazio. È ...