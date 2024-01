Lazio-Roma | cori e petardi fuori dall’Olimpico | così i tifosi si preparano prima della partita di Coppa Italia

Dopo qualche minuto di tensione , il prepartita didi Coppa Italia è stato caratterizzato dallo spettacolo delle due curve che hanno esibito le consuete coreografie (tecnicamente si chiamano scenografie, ma per i tifosi da anni sono veri ...Bietti dinel primo anno di convenzione con la Regione. Numeri importanti, raggiunti anche al sostegno di lungo corso della Fondazione. Inoltre, le prestazioni assistenziali dell'...All'Olimpico sale l'atmosfera per il derby di Coppa. Match in programma alle 18 che decreterà chi tra Lazio e Roma sfiderà la vincente di Juventus-Frosinone nella semifinale di Coppa Italia. A pochi ...Luis Maximiano della Lazio, il portiere dei 3 minuti, quelli giocati complessivamente prima di essere maldestramente espulso, e che furono sufficienti per renderlo fin da subito un desaraparecidos.