Lazio-Roma | Bove colpito da una bottiglietta volata dagli spalti VIDEO

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Bruttissimo momento in. Prima di uscire dal campo il centrocampista della, Edoardo, mentre stava parlando con il guardalinee, è statosul collo da unalanciata. Il giocatore giallorosso è rimasto un po' a massaggiarsi la parte dolorante prima di lasciare il campo di gioco.

Con la vittoria sulla Roma , la Lazio passa il turno in Coppa Italia e si appresta a vivere una doppia sfida in semifinale . Qui i biancocelesti ... (calciomercato)

...stato colpito da una bottiglietta di plastica (probabilmente birra) lanciata dai tifosi della...terreno di gioco e una volta arrivato in panchina è stato visionato dallo staff medico della. ...Prima del derby traun gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la ...Lazio - Roma: ecco gli highlights e i gol del Derby della Capitale valevole per i quarti di finale di Coppa Italia ...Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità d'appello. Questa sera dall'Olimpico deve uscire per ...