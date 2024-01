Lazio-Roma | Bove colpito da una bottiglia dopo la sostituzione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il derby diha acceso gli animi dentro e fuori dal campo. Se gli attimi finali della partita hanno visto alzare al cielo numerosi cartellini, gli spalti erano altrettanto intemperanti. Al minuto 76 Edoardoha lasciato il campo in favore di El Shaarawy, ma tornando in panchina è statoal collo da unadi birra. Il classe 2002 si è accasciato a terral’accaduto, ma successivamente è riuscito ad alzarsi e a seguire il resto della gara con i compagni. SportFace.

Roma - finale incandescente all' Olimpico per il derby Lazio - Roma , valevole per i quarti di finale di Coppa Italia . I biancocelesti di Sarri ... (247.libero)

Il tecnico giallorosso a denti stretti cerca di non affondare ma si vede che i penalty concesso non è che gli vada giù così tanto Mourinho perde ... (notizie)

Maurizio Sarri ha vinto un altro derby contro la, questa volta l'allenatore dellaha avuto la meglio di Mourinho in Coppa Italia Maurizio Sarri ha vinto un altro derby contro la, questa volta l'allenatore dellaha avuto la ...José Mourinho, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della gara contro lae non le ha mandate a dire a Orsato José Mourinho, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine ...Ai microfoni di LSC al termine del derby vinto dalla Lazio contro la Roma, Lotito si esprime con parole nette e chiare esternando la sua gioia per la qualificazione ottenuta LOTITO – Un regalo ...Finale caldo e pieno di tensione quello in svolgimento all’Olimpico, dove il derby tra Lazio e Roma è fermo sul’1-0 per i biancocelesti. In mezzo a questo circo impietoso si è verificato l’ennesimo sh ...